Boyband Five komt naar 2019-editie Back 2 the 90's in Tilburg

TILBURG - De Britse boyband Five komt volgend jaar naar het festival Back 2 the 90's in het Tilburgse Leijpark. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt.

,,Het is al jaren een project van ons om Five naar Tilburg te halen, echter liet de agenda dit steeds niet toe. We verheugen ons op het optreden in Tilburg, het zal menig hart sneller doen kloppen” aldus Daan van den Nouweland van de organisatie van Back 2 the 90's. De zevende editie van dat festival wordt volgend jaar op zaterdag 6 juli gehouden.

Five was in de jaren negentig een wereldwijd succes met hits als ‘Got the Feelin’ en ‘Everybody get up’. De groep ging in 2001 uit elkaar, maakte in 2006 een korte doorstart en is sinds 2012 weer actief. Echter niet meer als vijftal: nog slechts drie van de originele leden treden op, nog wel onder de naam Five.

Naast Five staan op Back 2 the 90's onder andere Double You, No Mercy, Urban Cookie Collective en Paul Elstak geprogrammeerd. Ook Chipz, Kate Ryan en Deff Rhymz komen optreden op een tweede podium dat vooral is gericht ‘op de jaren nul’.