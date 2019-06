Boze brievenbussen in de Warande bij de tiende Lustwarande

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Lustwarande een heuse persconferentie georganiseerd. Het zaaltje van Auberge du Bonheur in Tilburg is goed gevuld met Nederlandse journalisten. Met de tiende editie voor de deur lijkt het de organiserende stichting ernst met de eerder uitgesproken ambities om de sculpturenexpositie in het Tilburgse park De Oude Warande nationaal en internationaal beter te positioneren.

Met 25 kunstenaars en met 21 werken die speciaal zijn gemaakt voor deze tentoonstelling, knoopt Lustwarande kwantitatief maar ook kwalitatief aan bij de eerste succesvolle edities. De grote namen van de eerste editie in 2000 toen o.a Louise Bourgeois, Michelangelo Pistoletto en Jan Fabre er beelden hadden staan, zijn er misschien niet, maar met Sarah Lucas, Saskia Noor van Imhoff, Filip Vervaet en Magali Reus heeft Lustwarande toch veelbelovende kunstenaars op het affiche.

De tiende

Delirious is het motto van de tiende expositie, te vertalen als hallucinerend, of uitzinnig. Volgens David Jablonowski, met Chris Driessen de samensteller van de expositie, wil de tiende Lustwarande vooral de huid van de sculptuur centraal stellen.

Delirious heeft inderdaad veel sculpturen die je wilt aanraken om te kijken waar ze van gemaakt zijn. Zoals het werk van de Nederlandse Isabelle Andriessen (1986), dochter van componist en kunstenaar Jurriaan. Maar dat kun je beter niet doen, zegt de kunstenares die er toevallig zelf bij staat. Haar werk bestaat uit een soort glijbaan met daarin vier stukken keramiek die samen een soort dier lijken te vormen. In de vormen heeft ze chemicaliën gegoten die er voor moeten zorgen dat op de huis van het kunstwerk kristallen gaan groeien. In de loop van de vier maanden durende expositie zal het kunstwerk door de kristallen gaan verkleuren. ,,Ik ben geïnteresseerd in wat we leven noemen en wat dood. Dit is een dood beeld, maar het leeft ook", zegt ze. Gevaarlijk is het goedje niet.

Iets verderop is Jehoshua Rozenman Circular circles dat wel. ‘Niet aanraken’, staat erbij. Niet vanwege de chemicaliën, maar vanwege de scherpte van sommige uitsteeksel. Het werk van Rozenman (1955) bestaat uit kapotgeslagen industriële machines die op elkaar zijn gestapeld, aan elkaar gelast en vervolgens met beitel en slijptol bewerkt en overgoten. Zo wordt het een donkere ondefinieerbare klomp die uit de ruimte lijkt gevallen.

Boze brievenbussen

Het meest tot de verbeelding spreken de werken waarbij de makers een beroep doen op de fantasie van de toeschouwers. Zoals 'Boze brievenbussen’van de Belg Sven 't Jolle (1966). In het bos staan opeens zes brievenbussen op een kluitje, uitzinnig vormgegeven alsof er toch ergens in het bos mensen zijn gekomen die hier hun post komen afhalen. Ook mooi in het thema passend zijn de vijf vrucht-achtige vormen die Eric Sidner (1985) neerzette. Hij maakte ze van piepschuim, overgoot ze met kunsthars en bewerkte ze vervolgens met paintspray. Het resultaat is hallucinerend en zorgt ervoor dat de Sidner weleens uit zou kunnen groeien toe de publiekslieveling van deze Lustwarande.

De grootste naam is ongetwijfeld die van Sarah Lucas (1962) die ooit tot de groep van Young British Artists behoorde die in de jaren negentig het kunstbastion bestormde. Ze stelt hier niet teleur met een ouder werk dat uit twee enorme courgettes bestaat. De ene in loeizwaar beton heet Florian, de tweede in uitnodigend goudkleurig brons is Kevin. Niets moeilijk aan, ze liggen er gewoon, in het bos.

Zo heeft de Delirious van alles wat. Van een hoog in de boom gehangen buitenboordmotor (van Bojan Sarcevic) tot drie vervreemdende verkeersborden van Magali Reus. Het zorgt ervoor dat deze jubileumeditie er weer een van het avontuurlijke soort is. Lustwarande kan weer jaren mee.

Delirious, 10e Lustwarande, De Oude Warande, Tilburg. Opening 15 juni te zien t/m 20 oktober.