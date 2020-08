Boze exploitanten naar stadskantoor Tilburg na afgelasten kermissen in heel Midden- en West-Brabant: ‘De Efteling blijft wél open!’

Video Automobi­list raakt macht over stuur kwijt en raakt drie bomen in Diessen, man gewond naar ziekenhuis

18 augustus DIESSEN - Een automobilist is is dinsdagmiddag rond 13.15 uur de macht over het stuur verloren op de Biestsedijk in Diessen. De bestelbus raakte drie bomen en kwam op zijn kop tot stilstand. De brandweer heeft de man uit de auto geknipt en deze is gewond naar het ziekenhuis gebracht.