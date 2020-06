Boze ondernemers krijgen in Oisterwijk alsnog een avond over verkeer rondom het Kerkplein

Tilburg ziet grotere rol woningcor­po­ra­tie in huisves­ting studenten, ‘Ook bouwen voor middelhuur’

15 juni TILBURG - Wethouder Oscar Dusschooten (VVD) is met WonenBreburg in gesprek over een meer nadrukkelijke rol voor de woningcorporatie in de huisvesting van studenten. Volgens Tilburg University zijn er jaarlijks 500 extra woningen nodig om het snel groeiende aantal studenten te kunnen huisvesten, meer dan eerdere prognoses hadden voorzien.