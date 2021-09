Ad liep de Nacht van Loon op Zand al vijftig keer: ‘Van organiseren krijg ik energie om te lopen’

Van Loon op Zand naar Athene, vice versa. Daarna nog even op en neer naar Coevorden stiefelen. Dat is de afstand - een slordige 5900 kilometer - die Ad Leermakers (69) in zijn vijftig edities van de Nacht van Loon op Zand met zijn benenwagen heeft afgelegd. Veel? Valt te bezien, als je weet dat de voormalige bakker pakweg honderdduizend kilometer achter zijn naam heeft staan. Die getallen zeggen alles over zijn gedrevenheid. ,,Met deze sport heb ik de top bereikt. Zou dat niet zijn gebeurd, dan had de Nacht van Loon op Zand nooit bestaan,” zegt Leermakers, die van zaterdag op zondag het gouden jubileum ‘vierde’ met 84 kilometers afleggen. Spannend was het wel voor hem. ,,In de voorbereiding ging het heel slecht. Ik was bang de limiet van tachtig kilometer niet te halen.”