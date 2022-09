Al een halve eeuw bezorgt Stichting Maaltijdexpres aan ouderen: ‘Maar één bordje vies en ook nog eens lekker’

Automobi­list (18) voor 11e keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, rijdt onder invloed van drugs in Tilburg

TILBURG - Een 18-jarige bestuurder is vrijdag aangehouden vlakbij de Hasseltrotonde in Tilburg. De jongen had geen rijbewijs en zat onder invloed van drugs achter het stuur. Al 10 keer eerder werd de jongen aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs.

24 september