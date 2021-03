Het leven van Malou Geerts zou een stuk makkelijker zijn als ze niet om het klimaat gaf

Het geluk staat in een kartonnen pakje SophieGreen allesreiniger op tafel in Berkel-Enschot. Geen plastic, geen chemicaliën maar gedroogde korrels die je met wat water aanlengt tot een sopje. ,,Gedroogd betekent minder gewicht, er zit geen water in. Water vervoeren is zwaar en betekent extra CO2-uitstoot", zegt Malou Geerts, vrijwilliger bij Milieudefensie en werkzaam als jeugdverpleegkundige bij de GGD. Om daar direct aan toe te voegen: ,,Plastic is niet slecht, het is een hartstikke mooi product. Tenminste, plastics die je kunt recyclen.”