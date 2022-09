Burgemeester keert terug met scheuren: Erfgoed Diessen dolblij met schenking

Met video Ongekend lange rij in de Efteling...voor een boek. ‘Verkeerd ingeschat’

KAATSHEUVEL - In de rij staan. Je bent er als bezoeker van de Efteling nogal wat tijd mee kwijt. Maar deze maandag is de rij ongekend lang. Niet voor een attractie, maar voor een boek over het Spookslot.

29 augustus