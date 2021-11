Diessense supermarkteigenaar bouwde door ondanks verbod: nu wil hij die 700.000 euro boete van tafel

Hilvaren­beek­se heroïne­zaak stokt door staking; ook voor één zin is een tolk nodig

BREDA\HILVARENBEEK – Een strafzaak over een Brit met heroïne is dinsdag bij de rechtbank in Breda niet doorgegaan, omdat tolken staken. De man wordt ervan verdacht dat hij 200 kilo heroïne en een pistool in bezit had, in z’n woning in Hilvarenbeek.

