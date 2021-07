Dineren met 175 personen mag, als Alain Clark niet optreedt

,,Dit is de zoveelste teleurstelling”, zegt Tim Wijdemans, mede-eigenaar en directeur van Auberge du Bonheur. ,,En het hypocriete is dat we nu precies hetzelfde gaan doen als we van plan waren, alleen dan zonder zanger. Dat voelt zo oneerlijk, want als ik het concert in bijvoorbeeld het Leijpark neer zou zetten, zou het wel mogen.”

Dat zit zo. Naar aanleiding van de oplopende besmettingscijfers werd het na de persconferentie van vorige week vrijdag verboden om vermaak bij horecazaken te organiseren. Omdat Auberge du Bonheur ook over een evenementenvergunning beschikt, konden de Sunday Sessions van afgelopen weekend gewoon doorgang vinden. ,,Maar ergens deze week is in Den Haag besloten dat er geen evenementenvergunningen meer verstrekt worden in de nabijheid van horecazaken. Ik heb het net gehoord”, zegt Wijdemans donderdagmiddag.

Quote We zouden vier shows hebben, twee op zaterdag en twee op zondag, dus ik moet zevenhon­derd mensen teleurstel­len Tim Wijdemans, Mede-eigenaar Auberge du Bonheur

Ongelijk speelveld

Auberge du Bonheur begon vorig jaar met de Sunday Sessions, een concept waarbij 175 personen lunchen of dineren terwijl Nederlandse artiesten een optreden verzorgen. Dit weekend stonden Og3ne en Alain Clark geprogrammeerd. ,,We zouden vier shows hebben, twee op zaterdag en twee op zondag, dus ik moet zevenhonderd mensen teleurstellen”, zegt Wijdemans. ,,En bijna al het eten hebben we al in huis. De keuken is al de hele week bezig met voorbereidingen voor een viergangenlunch- en diner. Ik ben nu iedereen aan het afzeggen en een nieuwsbrief aan het schrijven.”

Wijdemans zegt niet te willen mopperen of wijzen, maar verbaast zich over de aanpak. ,,Kijk bijvoorbeeld naar andere alternatieven tijdens de kermis. Je zult begrijpen dat ik me enorm verbaas over het ongelijke speelveld. Ik had zo gehoopt op maatwerk.”

Omdat het eten toch in huis is, biedt Auberge du Bonheur aankomend weekend een alternatief aan. Een viergangen lunch of diner voor 25 euro. Zonder muziek dus. Wijdemans: ,,Er is me veel aan gelegen om al dat eten niet weg te hoeven doen. Anders geven we het mee aan medewerkers. Ik hoop alsnog op een volle bak, al zal dat met een dubbel gevoel zijn.”