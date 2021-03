Eén stad, één ziekenhuis: de moeizame weg tot het ETZ bleek een gouden greep

Aaf Brandt Cortius wist niet wat ze meemaakte toen ze na haar onwelwording in de Efteling in 2013 in een bed van het TweeSteden Ziekenhuis belandde: ‘Iedereen kent elkaar....dat een ziekenhuis gezellig kon zijn wist ik niet.’ Ze wijdde er haar column in de Volkskrant aan: ,,Het bezoekuur is bepaald niet lullig: het duurt van twee uur ‘s middags tot acht uur ‘s avonds.” Met de afsluitende woorden: ,,Een warm bad, dat hele ziekenhuis van Tilburg. Overstijgt bijna de Efteling.”