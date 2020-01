Het Wapen van Tilburg snakt naar een jaar zonder opengebroken Spoorlaan: ‘Ze lopen zelfs door de zaak’

Tweede deel Alphense­weg in Gilze aangepakt voor ruim 1 miljoen

6:21 GILZE - De Alphenseweg in Gilze ondergaat een metamorfose. In overleg met bewoners heeft de gemeente een plan opgesteld waarmee de tweede fase, het deel tussen de Hengelstraat en Lochtstraat, in september dit jaar begint. Er is bijna 1,1 miljoen euro nodig.