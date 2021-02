Is het (gras) over de gemeentegrens witter dan aan de andere kant? Hier en daar misschien

Plaats van handeling: de fietsoversteek op het Zandeind in Riel. Gaan we met de fiets naar Tilburg of trappen we over het Bels Lijntje richting Alphen? De eerste keuze leidt naar een schoongeveegd en ijsvrij fietspad, de tweede over een dikke laag sneeuw, her en der afgewisseld stukken ‘stevige witte pap’. Dat loopt nog best prima, maar fietsen?