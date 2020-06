Jeugdraadsleden Goirle willen een schone gemeente en geven zelf het goede voorbeeld

Len, Jasper en Mats zijn het unaniem eens dat afval thuis in de container thuishoort of in de afvalbakken in de straat. De jeugdgemeenteraadsleden waren volgens Ineke zelf met het schoonmaakidee op de proppen gekomen tijdens een praatmiddag over de Omgevingswet. ,,De vraag hoe Goirle er uit moet zien, ook over tien jaar, werd door de jeugd beantwoord met ‘schoon’.”