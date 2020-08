Kluun keert in zijn nieuwe roman terug naar het Tilburg en Breda van zijn jeugd

video Van knikkeren tot bibberen: er mag wel wat meer gespeeld worden in de buiten­lucht

26 augustus TILBURG - Vaker spelen, ook als volwassenen. Dat wil Boyscoutdesigner, een kunstgroep die ons wil laten nadenken over of we de openbare ruimte niet wat anders kunnen inrichten. Iets meer van dit soort spelletjes, bijvoorbeeld.