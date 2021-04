Laila en Tanja zijn al jaren gelukkig getrouwd: ‘Emancipatie is vooruit gegaan, maar je hebt nog heel vaak een coming-out’

,,Eigenlijk zou je niet moeten spreken van een homohuwelijk, maar van een huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht”, zegt Laila Hassouna-Jansen (56). Toen dat per 1 april 2001 werd opengesteld wilden zij en haar vrouw Tanja Jansen-Hassouna (52) daar gebruik van maken. ,,Dat was belangrijk voor ons. Zo konden we laten zien dat we er zijn en ertoe doen”, zegt Jansen-Hassouna. ,,Het voelde als erkenning. Daarvoor móchten we niet eens trouwen, dus was dit belangrijk toen het eindelijk kon.”