Souvenir Tilburg trekt stekker uit reeks topconcerten

TILBURG - Na vijfenzeventig jaar trekt de organisatie van kamermuziekserie Souvenir, een reeks klassieke topconcerten in Tilburg, de stekker eruit. In ieder geval voor het komende seizoen en waarschijnlijk voor altijd. Dat is het directe gevolg van het mislopen van provinciale en gemeentelijke subsidies. ,,Dat hebben we niet zien aankomen", zegt stuwende kracht Frans de Bruijn. ,,Het is heel pijnlijk.”

Souvenir kreeg eerder telkens 50.000 euro subsidie van Tilburg, dat valt weg. Dit jaar koppelde de gemeente de eigen cultuursubsidie aan het oordeel van een provinciaal advies. De Brabantse commissie vindt het artistieke profiel niet onderscheidend en constateert dat de topmusici ook op andere landelijke podia te vinden. Bovendien mist de commissie de aansluiting met een jonge doelgroep. Geen subsidie van de provincie betekent ook geen geld van de gemeente. De Bruijn is van mening dat de commissie zich bijzonder slecht heeft laten informeren. ,,Dit is desastreus. We zijn afgefakkeld.”

Oudere bezoekers

Souvenir trekt overwegend oudere bezoekers, een groot deel van de concertgangers heeft een abonnement op de serie. ,,Het was al duidelijk dat we door corona lastige keuzes moesten maken. Niet alle ouderen willen in deze tijd naar een concert en we weten niet hoeveel mensen we door de maatregelen mogen ontvangen: zijn er dat dertig, honderd? Nu komt het missen van subsidie daarbovenop. Onze organisatie is gezond, we trekken elk jaar 6.000 bezoekers, de zaal zit vol.”

De organisatie durft het niet aan om de concertreeks voort te zetten, de financiële risico's zijn te groot. Overigens zijn de musici al geboekt, zoals de Russische pianist Arkadi Volodos. ,,Het contract is getekend, maar nu moet worden onderhandeld over het ontbinden van de overeenkomst.”

Radio en tv

De Bruijn: ,,Tilburg had een reeks prachtige topconcerten. We haalden daar radio en tv mee. Nu zijn we gedwongen de stekker eruit te trekken. We gaan het komende jaar nadenken over de toekomst. Kunnen we verder? Minder concerten, een andere locatie? Ik ben positief van aard, maar de kans dat we kunnen doorgaan is klein.” De concerten vonden sinds tien jaar plaats in de Concertzaal bij Theaters Tilburg, voor die tijd in de aula van de universiteit.

Toch gesprek gemeente

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg zegt dat de gemeente in gesprek gaat met Souvenir om te onderzoeken of er nog een alternatieve toekomst is, en of er eventueel toch mogelijkheden zijn voor ondersteuning vanuit de gemeente. ,,Die gesprekken willen we overigens met elke instelling aangaan die in de problemen is gekomen en die behoefte heeft aan zo’n gesprek.”