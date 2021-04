Waarom is de Tilburgse vlag blauw-geel? ‘Ik ben zelf aan het tekenen gegaan’

Ook bij oosterbu­ren niet stuk te krijgen: Kedeng Kedeng galmt door Duits stadion

15 april TILBURG - De verbazing in de stem van ESPN-commentator Teun de Boer was duidelijk hoorbaar toen hij woensdagavond verslag deed van de wedstrijd VfL Osnabrück - Regensburg, een duel in de kelder van de tweede Bundesliga. In het lege ‘Stadion an der Bremer Brücke’ galmde aan het einde van de rust de klassieker Per Spoor van Guus Meeuwis uit de speakers.