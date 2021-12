Brabanders moeten paar jaar de cel in vanwege diefstal van dure Range Rovers in België

Een man uit Knokke kon in de nacht van 21 augustus 2019 de slaap niet vatten. Toen hij uit z’n raam keek, zag hij twee mannen aan z’n Range Rover prutsen die buiten geparkeerd stond. Niels V. (34) uit Tilburg en Amando K. (29) uit Dongen konden uiteindelijk door de politie in de boeien geslagen worden. Ze waren naar Knokke gereden met een BMW met Nederlandse nummerplaat. In het voertuig troffen agenten onder meer een turbodecoder aan, waarmee auto’s konden ontgrendeld worden.

WhatsApp-groepje

V. en K. werden meteen gelinkt aan een gelijkaardige diefstalpoging die een dag eerder had plaatsgevonden in Knokke. Onderzoek van de gsm’s van de verdachten wees volgens het Openbaar Ministerie uit dat beiden deel uitmaakten van een WhatsApp-groepje, waarin ook Sareen M. (38) uit het Duitse Kranenburg en Karim M. (31) uit Ridderbeek actief waren. In het groepje zouden onder meer afspraken zijn gemaakt voor andere diefstallen.

Over de kop

Naast de twee pogingen in Knokke konden de vier volgens het Belgische Openbaar Ministerie ook gelinkt worden aan acht diefstallen in Antwerpen, Schilde, Herentals en Wuustwezel. Tussen 11 juni en 28 augustus 2019 werden daarbij telkens dure Range Rovers gestolen. ,,De bende stal de voertuigen in het kader van internationale autozwendel”, stelde procureur Mike Vanneste, die benadrukte dat slechts drie wagens ooit werden teruggevonden. Eén ervan werd aangetroffen in een loods in Prinsenbeek, terwijl een ander tegengehouden werd in Ghana. De derde Range Rover ging in Nederland over de kop, toen een van de dieven ermee wegvluchtte voor de politie.