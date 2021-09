Brabant Bokaal voor Goirlenaar Jan van Eijck

Van Eijck is op allerlei manieren bezig met geschiedenis en het cultureel erfgoed in Brabant, maar van Goirle in het bijzonder. Daarover heeft hij al veel gepubliceerd. Van Eijck, geboren in Alphen, werkte 34 jaar als arts voor de GGD. Als vrijwilliger heeft hij veel gedaan voor de Heemkunde en hij is ook betrokken bij museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek.