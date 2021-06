Brabant heeft er vanuit Tilburg weer een containertrein naar China bij

Inductie, mogelijk een oplossing bij de overstap naar gasloze woningen denkt Leystromen

3 juni RIJEN - Je woning verwarmen met inductie in plaats van met gas. Leystromen uit Rijen begint als eerste woningcorporatie in Nederland een proefproject. ,,We zien dit als een kansrijke manier om gasloos te gaan bouwen”, zegt projectmanager Fatoş Özer. Metingen moeten uitwijzen of de cijfertjes kloppen.