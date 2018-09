'Brabant moet geen war on drugs gaan voeren'

TILBURG - Behalve een tekort aan politiemensen vormen ook de strenge privacyregels een stevig obstakel voor een effectieve bestrijding van de drugscriminaliteit in Brabant. Dat betoogde politiechef Hanneke Ekelmans, politiechef in Zeeland/West-Brabant zaterdagmiddag tijdens een door GroenLinks georganiseerd debat in Tilburg.

Ekelmans gaf twee voorbeelden: privacyregels staan in de weg dat de politie eenvoudig kan navragen wie een verdachte bus heeft gehuurd of welke bank een hypotheek heeft verstrekt aan eigenaren van een pand waarin een foute motorclub zit. ,,Het is terecht dat we privacy belangrijk vinden, maar soms moet je je ook de vraag stellen wie je ermee beschermt."

'Sukkels'

Ook Brabantse burgemeesters drongen eerder in Den Haag al aan op minder stringente privacywetten. In de jacht om behalve de 'sukkels' ook de grote jongens uit de drugsindustrie aan te pakken, stuiten politie en justitie vaak op privacyregels, zo vinden ook de burgemeesters. Ook bij het delen van informatie over verdachte personen is de privacywetgeving vaak een onneembare hindernis.

Het debat over de drugscriminaliteit had plaats in Tilburg, tijdens de jaarlijkse 'Brabantdag' van GroenLinks. Tweede-Kamerlid Kathalijne Buitenweg toonde begrip voor de zorgen van politiechef Ekelmans.

Geen 'war on drugs'

De Tilburgse hoogleraar Pieter Tops, die zich de laatste jaren intensief op het vraagstuk van de drugscriminaliteit heeft geworpen, zei dat het niet moet gaan om een 'war on drugs': ,,Het gaat niet om het gebruik van drugs, maar om het feit dat Nederland de draaischijf van Europa is al het gaat om de drugsproductie en -handel. Dit is een strijd voor een fatsoenlijke samenleving. En er zit ook een ethische kant aan de discussie: zijn we bereid om grenzen te stellen aan ons individueel genot omwille van een collectief doel?"