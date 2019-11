Brabants HCVA ‘architect van het jaar’

HappelCornelisseVerhoevenArchitects is gevestigd in Rotterdam, maar de oprichters zijn van origine alledrie Brabanders. Ninke Happel komt uit Nuland, Floris Cornelisse uit Maarheeze en Paul Verhoeven uit Waalwijk. Het bureau speelde zich dit jaar vooral in de kijker met de veelgeprezen renovatie en uitbreiding van museum de Lakenhal in Leiden. De verkiezing wordt jaarlijks gedaan door architectenweb.nl.

In Tilburg tekent HCVA de eerste woontoren die aan het nieuwe stationsplein van Tilburg is gepland. Ontwikkelaar SDK Vastgoed verwacht begin volgend jaar met de bouw te kunnen starten.

Opzet woontoren Pieter Vreedeplein

Het Rotterdamse bureau is ook mede-verantwoordelijk voor de opzet van de toekomstige woontoren aan het Pieter Vreedeplein. Nadat een reeks stedenbouwkundige varianten door de Omgevingscommissie was afgewezen, ging Van de Ven Bouw en Ontwikkeling met een combinatie in zee van HCVA en Winhov Architect. Dat resulteerde in variant die wel acceptabel werd geacht. In Eindhoven tekende HCVAonder meer voor een woonbuurt op Strijp-R, het terrein van de voormalige beeldbuisfabriek van Philips.