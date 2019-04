Brabantse burgemeesters en de woonwagenkampjes: dansen op het koord

Aan het begin van deze week bracht de gemeente Eindhoven - na twee jaar wikken en wegen- naar buiten dat het kampje aan de Heezerweg mag blijven bestaan. Was de criminele vrijplaats omgetoverd tot een normale woonbuurt, waar alleen nog brave en oppassende burgers leefden? Nou nee. ,,De situatie is wel verbeterd, maar blijft een onderwerp van zorg. We zijn er nog niet”, schreven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De redenen dat het kampje mag blijven bestaan, zijn van andere aard: het zou miljoenen kosten om de bewoners uit te kopen en elders te huisvesten. En bovendien ligt er sinds juli 2018 een brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken die de gemeenten op het hart drukt dat het sluiten van woonwagenkampjes slechts onder ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ mogelijk is. Want woonwagenbewoners hebben recht op bescherming van hun culturele identiteit, stelden ook de Nationale Ombudsman en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al eerder vast.