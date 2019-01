Brabantse chauffeurs als de dood voor gele hesjes op Franse wegen: ‘Hun wil is wet’

Man bedreigt andere man met nepvuurwa­pen en moet uiteinde­lijk zelf naar het ziekenhuis in Tilburg

14 januari TILBURG - Een man is maandagavond rond 19.45 uur gewond geraakt nadat hij werd overmeesterd door iemand die hem zijn, naar later bleek nepvuurwapen, probeerde af te pakken. Dat gebeurde aan de Leonard van Veghelstraat in Tilburg.