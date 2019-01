Brabantse derby verloopt vrij vlekkeloos, ondanks drie aanhoudingen

De politie zette rond het Koning Willem II Stadion onder meer paarden, honden en een helikopter in om nieuwe rellen te voorkomen. Dat lukte zonder dat ze serieus in actie hoefde komen. Wel verrichtte de politie in totaal drie aanhoudingen rond de door Willem II gewonnen wedstrijd. Eén aanhouding was voor drugsbezit bij het stadion. ,,Dat had niks met de wedstrijd te maken”, meldt de woordvoerder.