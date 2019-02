Brabantse drugscriminelen vertonen hun kunsten overál

In de rechtbank in Zwolle eiste het Openbaar Ministerie maandag drie jaar cel tegen een 45-jarige Tilburger. De man was volgens justitie actief betrokken bij een Overijssels drugslab waar iedere maand voor 840.000 euro aan amfetamine zou worden gemaakt. Later dit jaar staat in dezelfde zaak ook nog een andere Tilburger, eveneens een bekende uit het omvangrijke lokale drugscircuit, terecht in de Zwolse rechtbank.