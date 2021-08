Brabantse Hof van Eden: paradijselijk landgoed, nuchter gerund

Vandalen gooien explosief door brievenbus van Tilburgs huis, woning derde keer in jaar tijd doelwit

3 augustus TILBRUG - In een Tilburgse woning aan de Puccinistraat is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief door de brievenbus naar binnen gegooid. In de hal ontstond brand. Het is volgens de politie Tilburg al de derde keer dat de woning doelwit is van vandalen.