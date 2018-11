Brabantse politie legt loep op foute koeriersbedrijven

Het einde van een moordplek: Brizzi Villa valt in Moergestel onder de slopersha­mer

6:00 MOERGESTEL - Het is 24 jaar geleden dat Antonio Brizzi, topcrimineel in het Tilburgse milieu, dood zijn Moergestelse villa uit werd gedragen. De moordenaar is nooit gepakt. Deze week wordt ook de moordplek uitgewist. Slopers maken ruimte voor een nieuw landhuis aan de Tilburgseweg.