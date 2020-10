Brabantse ziekenhuizen nemen tientallen coronapatiënten uit de Randstad over: ‘Alleen zo kunnen we de reguliere zorg samen nog aan’

Rollen zijn omgedraaid

Het aantal besmettingen in de Randstad ligt fors hoger dan in Brabant, legt Bart Berden uit, namens de Brabantse ziekenhuizen in een interview met deze krant. Bij de eerste coronagolf, dit voorjaar, was dat nog precies andersom. Volgens Berden is één van de grote lessen van toen dat het niet slim is om meteen al de ‘gewone zorg’ af te bouwen, om coronapatiënten te ontvangen. Dat gebeurde destijds wel. Pas toen de nood erg hoog werd, begonnen ziekenhuizen patiënten van elkaar over te nemen.