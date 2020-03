Brabantse zzp'ers tijdens corona: muzikant Jeroen Kant uit Tilburg hoopt ‘dat hij niet vergeten wordt’

De wereld van Jeroen Kant was, voordat de eerste coronabesmetting in Loon op Zand bekend werd, volledig gericht op muziek en ‘het vrije leven dat daarbij hoort’. In 2013 deed hij mee met het tv-programma De beste singer-songwriter van Nederland en stond sindsdien in de volle aandacht van de muziekwereld. Met zijn Nederlandstalige bluesband, een powertrio met wortels diep in de Amerikaanse muziekgeschiedenis, trad hij op in kroegen door heel Nederland en stond op festivals als Zwarte Cross, Mañana Mañana en Into The Great Wide Open.