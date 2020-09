Brahim wilde een pizza, maar zag toen brand in eethuis Antep: ‘Eigenlijk heb ik best een heldendaad verricht’

Huwelijks­aan­zoek van bassende barbier Patrick is de start van een nieuw muziekpro­ject

16:45 HILVARENBEEK - Zijn huwelijksaanzoek in de vorm van een liedje, is de aanleiding voor Patrick de Kok uit Hilvarenbeek om een heel nieuw muziekproject te starten: June Sixteen. Samen met zijn verloofde Angelique Piovillico dit keer. ,,Ambities om op te treden staan op nul, we willen mensen wel verrassen.”