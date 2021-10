Branche hekelt verhoging van toeristenbelasting in Goirle naar 1,75 per nacht: ‘Deuren juist openzetten, mensen niet ontmoedigen’

GOIRLE - Dat toeristen vanaf volgend jaar 25 cent meer per nacht gaan betalen in Goirle, is verkeerd gevallen binnen de recreatiebranche. ,,Je moet de deuren juist openzetten in plaats van mensen ontmoedigen.”

In een brief aan de gemeente Goirle hekelen Jan de Rooy van ActiveStay, Carolien Schellekens van Camping Breehees en Joost Huijbregts van Boerderijcamping van ’t Zandeind een voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting. Dat was enkele jaren geleden een euro per nacht, in 2022 wordt het 1,75 per nacht en het is de bedoeling om tot twee euro door te stijgen. De drie ondernemers hebben berekend dat dat omgerekend vijf keer zoveel is als buurgemeenten als Tilburg en Alphen-Chaam.

Overigens is dat buiten Oisterwijk of Hilvarenbeek gerekend, waar toeristen respectievelijk 2,05 en en 1,85 euro per nacht betalen. Daarover schrijven de drie Goirlese ondernemers zelf al: ,,Laten we eerlijk zijn, Goirle is niet die toeristische trekpleister als Oisterwijk, Scheveningen of Amsterdam.”

Bij de invoering waren de ondernemers al fel tegen omdat ze vreesden dat de belasting een barrière zou zijn om naar Goirle te komen. Toen is besloten om kinderen tot veertien jaar vrij te stellen van toeristenbelasting. Nu de kosten verder stijgen, trekken de ondernemers weer aan de bel. ,,Voor scholen en groepen die een groepsaccommodatie met 80 personen een midweek bezoeken, loopt het bedrag op naar 640 euro, maar liefst 17 procent van de huursom”, staat als voorbeeld in de brief.

De drie ondernemers willen op korte termijn een gesprek met het college van B en W. De verhoging van de toeristenbelasting is opgenomen in de begroting voor 2022. De gemeenteraad moet die begin november nog goedkeuren.