Brand bij Amarant aan Bredaseweg in Tilburg: pand ontruimd, schade is groot

updateTILBURG - De brandweer is donderdagochtend rond 09.15 uur uitgerukt naar een brand aan de Bredaseweg in Tilburg. De brand woedde kort maar fel in het hoofdgebouw op het terrein van het Hooge Veer, een locatie van zorggroep Amarant. Het sein 'brand meester’ werd even na 09.30 uur gegeven. Niemand raakte gewond. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De brand ontstond in de receptie van het hoofdgebouw, in of bij de stoppenkast, zo meldt een woordvoerder van Amarant. De brand werd meteen opgemerkt. In het gebouw, waar kantoren zijn gevestigd, werkten op dat moment zo'n twintig mensen. Het pand kon rustig worden ontruimd.

De schade rondom de receptie is groot, aldus de woordvoerder van Amarant. ,,Op de benedenverdieping is alles rondom de receptie uitgebrand.” In de rest van het gebouw is veel rookschade.

Wat de oorzaak is van de brand is nog niet duidelijk.

In het hoofdgebouw is ook de buurtsuper gevestigd. De Veiligheidsregio meldde in eerste instantie dat de brand daar woedde, dit bleek later niet het geval.

Dagbesteding

Volledig scherm De brandweer had het vuur snel onder controle. © Hein Eikenaar/BD In het Hooge Veer zijn diverse soorten dagbesteding voor cliënten van Amarant gevestigd. In de buurtsuper werken cliënten van Amarant. Buurtbewoners, medewerkers van de zorginstelling en cliënten zelf kunnen er boodschappen doen.

