Brand bij fabriekspand in Tilburg snel geblust

Bestelauto blokkeert het uitzicht in Tilburg, eigenaar voorkomt dat het voertuig wordt wegge­sleept door hem zelf te verplaat­sen

9:06 TILBURG - Op last van de politie is vrijdagnacht een bestelauto weggesleept in Tilburg. Deze stond geparkeerd voor een woning en belemmerde het uitzicht van de bewoners. In Tilburg is dat niet toegestaan. De eigenaar van het voertuig heeft later zelf de kosten van het wegslepen betaald.