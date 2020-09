Brand bij natuurgebied het Zwartven in Hooge Mierde

Medewerk­ster bakkerij in Tilburg na overval: ‘Die ogen zo dichtbij en dat mes voor mijn gezicht, dat is heel heftig’

14 september TILBURG - Een medewerkster van een bakkerij aan de Hertogstraat in Tilburg is na een overval op 9 maart nog altijd flink van slag. De politie heeft de overvaller nog niet gepakt en toonde maandagavond daarom beelden van het incident in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.