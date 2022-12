Brand bij productieruimte van bakkerij Van Lieshout in Tilburg, bakkerij dinsdag weer open

Cliënten­stop bij zorgaanbie­der Woonzorg direct opgeheven na kort geding tegen gemeente Tilburg

TILBURG – De cliëntenstop die de gemeente Tilburg had opgelegd aan zorgaanbieder Woonzorg Tilburg moet worden opgeheven. Dat heeft de civiele rechtbank in Breda beslist in het kort geding dat de zorgaanbieder had aangespannen.

24 december