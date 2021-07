Brand bij timmerbedrijf in Goirle, brandweer rukt uit met meerdere voertuigen

Tot oktober is zwemmen in de Oostplas verboden, wat daarna gebeurt, is nog onzeker

20 juli GOIRLE - Het is nog tot oktober verboden om te zwemmen in de Oostplas in Goirle. Uit een onderzoek in opdracht van de provincie Brabant blijkt dat het gevaarlijk kan zijn. De bodem kan een zuigende werking hebben, er zijn diepteverschillen en er is wegzakkingsgevaar.