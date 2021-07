Brand bij timmerbedrijf in Goirle onder controle

Breakdan­cer B-Boy Blaine leidt nieuwe generatie op: ‘Anders sterft de sport vanzelf uit’

22 juli TILBURG - Hij tourde met crews heel de wereld over, won vijf keer het Nederlandse kampioenschap en wist ook de top drie te behalen van het WK in de VS. Navin Roepan (33) is al twintig jaar een gevierd breakdancer. Nu geeft hij kinderen in Tilburg les.