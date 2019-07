Brand bij Vereniging Welzijn West in Tilburg, bewoners geëvacueerd

Winnende hondenfoto­gra­fe uit Rijen flikt het opnieuw

2 juli RIJEN - Voor het tweede jaar op rij is Monica van der Maden uit Rijen in de prijzen gevallen in de wereldwijde top van hondenfotografen. Eindigde ze vorig jaar nog als eerste van alle deelnemers, dit jaar won ze eerste prijzen in twee categorieën van de grootste Britse hondenorganisatie The Kennel Club (KC). ,,Geweldig, twee keer achter elkaar. Dat is niet eerder voorgekomen.”