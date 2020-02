Brand in bedrijf aan Oudenstraat in Tilburg snel onder controle

Kruikencon­cert: 013 is meedeintem­pel

19 februari TILBURG - Wie de feestkriebels nog niet had na het Proefblaoze afgelopen weekend, kon ze woensdagavond ophalen in 013. Voor het eerst is de Tilburgse poptempel het podium voor het Kruikenconcert. Het massale meedein- en meezingevenement is er twee avonden lang neergestreken.