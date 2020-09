Brand in eethuis Antep in Tilburg, attente passant waarschuwt aanwezigen

Countdown to kick-off voor Willem II. Om 18.26 uur: snelwande­len van kleedkamer het veld op

14 september De UEFA staat er om bekend de touwtjes strak in handen te nemen bij wedstrijden in de Champions League en Europa League. ‘Alsof je stadion niet meer van jezelf is’, vertelde een werknemer van Willem II, refererend aan de laatste keer dat de Tilburgse club een thuiswedstrijd speelde in Europees verband.