Brand in flat van Tilburger, verwarde man raakt gewond na salto van balkon

TILBURG - In een flat aan de Generaal Smutslaan in Tilburg is donderdagmiddag brand uitgebroken. Toegesnelde omwonenden zagen hoe de bewoner van de flat met zijn blote handen de ramen kapot sloeg en vervolgens een soort salto van zijn balkon maakte. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur brak uit in een woning op de eerste verdieping van de flat. Toevallige voorbijgangers ontdekten de brand en konden een bewoner op de tweede verdieping waarschuwen. Samen probeerden ze vervolgens de voordeur in te trappen om de bewoner van de brandende flat naar buiten te trekken, maar die was op dat moment al via zijn balkon naar buiten gekomen.

De brandweer kwam ter plaatse met twee tankspuitwagens en een ladderwagen en had de brand snel onder controle. Toch lijkt de schade in de zwartgeblakerde woning groot. Volgens de brandweer was er ook een grote rookontwikkeling. Om te controleren of er nog meer mensen thuis waren werden verschillende voordeuren opengebroken. De meeste bewoners waren echter niet thuis.

Verward

Volgens buurtbewoners zorgt de bewoner van de flat vaker voor overlast met verward gedrag. ,,Wij zijn er altijd bang voor geweest dat hij ooit de flat in de fik zou steken”, zegt Raymond de Groot, die jaren in dezelfde portiekflat woonde. ,,We zijn twee jaar geleden verhuisd vanwege de overlast en omdat we het niet meer vertrouwden. Ik moet er niet aan denken dat ik met mijn kinderen op het balkon sta omdat de flat in brand staat.”

Een andere buurtbewoner bevestigt dat de man vaker voor overlast zorgt: ,,Soms heb je er een jaar of anderhalf geen last van, maar plotseling begint het weer. Dan begint sloopt hij de meterkast en zet heel de flat op zijn kop.” De directe buurvrouw van de man is niet verbaast dat het nu een keer misgaat. ,,Ik ben al lang blij dat hij niet de gaskraan heeft opengedraaid. Dan hadden we nu geen flat meer.”

Volledig scherm Brand bij flats in Tilburg. © Toby de Kort - De Kort Media

