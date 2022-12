Brand in gymzaal van Reeshof College in Tilburg, 400 leerlingen naar buiten

Drek kwam uit doucheput­je buurman omhoog: onderzoek naar mogelijke illegale lozing door varkens­boer

OISTERWIJK - De gemeente Oisterwijk onderzoekt een mogelijke illegale lozing op het riool aan de Spoordijk in Heukelom. Bij omwonende Dré van Hal stroomde via het afvoerputje in de douche drek met een indringende gierlucht de badkamer binnen.

9 december