Brand in gymzaal van Reeshof College in Tilburg geblust, leerlingen zonder spullen naar huis

met videoTILBURG - Vierhonderd leerlingen hebben dinsdagmiddag het Reeshofcollege moeten verlaten nadat er een brand was uitgebroken in een kleedkamer van de gymzaal. In de school hing daarna lange tijd dikke, zwarte rook. Geruchten dat er vuurwerk is afgestoken in het pand, worden nog niet bevestigd.

Iets voor half drie ontstond de brand, kort daarna werd het hele pand nabij station Reeshof ontruimd. ,,Ik liep over de gangen rook vooral een sterke brandlucht”, vertelt een leerling. ,,Toen het brandalarm afging, stonk het ook al heel erg binnen. Daarna zijn we allemaal naar buiten gegaan.” Volgens de brandweer is de evacuatie van de 400 leerlingen rustig verlopen. ,,De BHV’ers hebben goed ingegrepen en er zijn geen gewonden gevallen. Daarna zijn de leerlingen goed opgevangen. Dat is uiteindelijk het belangrijkste", aldus de woordvoerder.

Onder groepen leerlingen gaat het gerucht rond dat er zwaar vuurwerk is afgestoken in de kleedkamer van de gymzaal. Ook die gymzaal zou vol rook hebben gestaan. De brandweerwoordvoerder kan dat echter niet bevestigen. Ook kan hij niks vertellen over een eventuele andere oorzaak. Wel deed de politie nog enige tijd onderzoek in het pand en werden er mensen gehoord. Rond 16.00 uur was het gebouw voldoende geventileerd en was de rook uit het gebouw.

Rook het pand in

De brand zelf was redelijk snel onder controle na de komst van de brandweer, die onder meer met twee bluswagens en een hoogwerker uitrukte. ,,Het is een modern gebouw met een goede compartimentering, dat helpt", aldus de woordvoerder. ,,Maar we hebben dus niet kunnen voorkomen dat de rook het pand in is gegaan. Dat veroorzaakt ook schade, dus we willen de rook er zo snel mogelijk uit hebben.” Daarom werd er nog lang geventileerd. Ook omwonenden werd geadviseerd uit de rook te blijven tot de was verdwenen.

Leerlingen, die ook vaak hun spullen hadden achtergelaten in het gebouw, konden door de dikke, zwarte rook ook niet terug binnen. Plukjes leerlingen bleven buiten staan, waar overigens weinig van vuur of rook te zien was. Vanwege de kou was er ook opvang geregeld in de naastgelegen basisschool Klinkers, ook omdat sommige leerlingen hun jas binnen hadden achtergelaten. Rond drie uur mochten alle leerlingen naar huis. Dat moest voor velen dus wel zonder hun spullen.



Gebouw veilig, schoonmaak begonnen

Na het verdwijnen van de rook werd het pand weer veilig bevonden en kon de schoonmaak beginnen. Directeur Douwe Wester wilde dinsdag echter vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over de oorzaak van de brand. In de avond laat hij de leerlingen en docenten weten of ze woensdag weer naar school kunnen en of dat in het gebouw aan de Warmondstraat is.

Volledig scherm Ongeveer 400 leerlingen moesten naar buiten. © Jeroen Stuve

Volledig scherm Het Reeshof College is ontruimd door de brandweer. © Jeroen Stuve

Volledig scherm Ook de politie is naar de school gekomen. © Jeroen Stuve