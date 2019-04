Brand in huis Tilburg, zolderverdieping in vlammen op

Opsplit­sing kost Haaren 4,3 miljoen euro

7:02 HAAREN - De opsplitsing van Haaren kost de gemeente 4,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de laatste berekeningen van de gemeente. Die kostenpost van 4,3 miljoen is weliswaar niet in beton gegoten, maar wethouder Martien Vromans (CDA, financiën) verwacht geen grote afwijkingen. Of het moet zijn dat er nog een onverwachte tegenvaller komt, bijvoorbeeld bij het laten aansluiten van de ict-systemen van Haaren op die van Vught, Oisterwijk, Boxtel en Tilburg.