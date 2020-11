Brand in locomotief leverde in september geen gevaar op, laat ProRail aan Oisterwijk weten

update + video ProRail onderzoekt brand bij goederen­trein met benzeen: 'We snappen dat de mensen in Oisterwijk geschrok­ken zijn’

28 september OISTERWIJK - ProRail laat een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de brand in een goederentrein op het spoor in het centrum van Oisterwijk. De schade bleef zaterdagmiddag uiteindelijk beperkt tot een kleine brand in de technische ruimte van de locomotief. De schrik zit er bij een aantal omwonenden van het spoor toch goed in.