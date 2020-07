Brand in mestopslag van varkenshouderij in Oirschot

POLL Kermis in coronatijd: moet kunnen in Tilburg?

10:58 TILBURG - In afgeslankte vorm is de Tilburgse kermis in volle gang. De gemeente heeft tal van maatregelen genomen om haar ‘vakantiekermis’ zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar is het wel verantwoord om in tijden van corona een evenement in de binnenstad te organiseren?