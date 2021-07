Brand in stapel hooi in schuur in Diessen, eigenaar sleept smeulende stapel zelf naar buiten

De van petflesjes gemaakte ‘koning onder de lampen’ hangt vanaf september in de LocHal

2 juli TILBURG - Een trotse Rolph Adriaansen onthulde vandaag dat vanaf 18 september zijn kroonluchter van gerecyclede petflesjes in de LocHal hangt. Na twee jaar lang plastic flesjes verzamelen, vermalen en samenpersen hangt ‘de koning onder de lampen’ vanaf dan midden in de bibliotheek van Tilburg. ,,Maar er moet nog veel gebeuren voordat we er zijn.”