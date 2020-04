Brand in stuk bos op Oirschotse Heide

Een officier, twee geridder­den en daarnaast nog vijf lintjes in Hilvaren­beek

13:00 HILVARENBEEK - In Hilvarenbeek mag burgemeester Evert Weys namens de koning maar liefst acht inwoners een Koninklijke onderscheiding opspelden. Gerrit Jan Noordergraaf (60) uit Diessen krijgt de versierselen die horen bij Officier in de Orde van Oranje Nassau. Twee inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat zijn, Matthé Petersen (74) en Frans Bruinsma (66) uit Hilvarenbeek. Verder kregen nog vijf mensen binnen de gemeentegrenzen een Koninklijke onderscheiding en die werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.